Melissa Klug se refirió a los rumores que señalan que estaría buscando quedar embarazada de su pareja Jesús Barco. La empresaria desmintió lo dicho por Magaly Medina, quien aseguró que la mamá de Samahara Lobatón habría iniciado un tratamiento para tener a su sexto hijo.

Klug explicó que se presentó en el centro de fertilización para tener una cita con su ginecólogo de cabecera, quien trabaja en dicho lugar. Además, reveló que tuvo que ser operada de emergencia por una hemorragia.

“No (no he iniciado tratamiento para quedar embarazada), lo que pasa es que mi ginecólogo de cabecera tiene una clínica de fertilidad en Miraflores, donde voy hace más de quince años y mis visitas han sido más frecuentes porque tuve una hemorragia que requirió una intervención”, comentó a Trome Melissa Klug.

En la reciente edición de su programa, Magaly Medina reveló que la chalaca Melissa Klug estaría buscando convertirse en mamá nuevamente.

“Hemos tenido acceso a que Melissa Klug estaría tomando un tratamiento, preparándose para ser mamá otra vez, pero por fertilización in-vitro. Esto se hace para prevenir por la edad de Meli cualquier problema congénito del bebé y también en segundo caso para elegir el sexo del bebé”, comenzó diciendo.

“Melissa Klug ha demostrado que está bien enamorada... Piensa que con Jesús Barco ha encontrado al hombre que ella estaba buscando y que con él se complementa... Y si quiere tener otro hijo, cada mujer decide sobre su cuerpo lo que uno quiere”, añadió.

