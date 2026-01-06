“Veo lejano recuperar mi familia”: Melissa Klug descarta reconciliación con Jesús Barco en 2026

Tras semanas de especulaciones por su posible reconciliación con el futbolista Jesús Barco, la empresaria Melissa Klug aclaró que, si bien mantiene una relación cordial con el padre de su última hija, no ha considerado retomar la relación.

A pesar de que meses atrás ambos intentaron salvar el vínculo, Klug fue clara al señalar que tiene por prioridad la estabilidad emocional de su hija, enfatizando que el proceso de reconciliación se ha estancado.

“Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano” , declaró Klug a Trome.

La denominada “Blanca de Chucuito” explicó que la presencia de Barco en su vida cotidiana será constante debido a su paternidad, pero marcó una distancia clara respecto a un posible romance.

“Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios... Igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia. Yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente” , puntualizó.

Por otro lado, Melissa recibió el 2026 rodeada de sus hijas y amistades cercanas, pero sin la presencia del deportista. En tanto, sus hijos varones, fruto de su relación con Jefferson Farfán, lo celebraron al sur de Lima.