Tras su participación en el programa “En boca de todos”, Melissa Klug conversó con “América Espectáculos” y desmintió que la crisis en su relación con Jesús Barco se haya producido por una infidelidad.

Según contó la empresaria, sí vivió una crisis en su relación con el futbolista del club Sport Boys del Callao; sin embargo, lo solucionaron y hoy procuran mantener en reserva gran parte de los detalles de su romance.

“Nada, no hay forma, no existe eso. No hay terceros, no hay engaño, no hay traición ni nada de eso. Como dije, fue un impulso, una reacción mala, pero que conversando lo pudimos solucionar”, expresó Klug.

Asimismo, la empresaria confesó que le gustaría casarse en una playa paradisiaca. “Me encantaría que sea en Las Bahamas o en Aruba. Es un lugar soñado por muchas mujeres, la playa, el Caribe y me encantaría”, precisó.

Por otro lado, Klug también aseguró que le gustaría volver a convertirse en madre y tener un hijo con el joven futbolista Jesús Barco.

“Me encantaría, ya lo he dicho en varias ocasiones que ha despertado el instinto maternal que ya tenía. El último de mis hijos tiene 10 años y la mayor tiene 22. Si me gustaría, pero que sea lo que Dios quiera”, sentenció.

