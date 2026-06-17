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Klug señaló que su principal inquietud está en el historial sentimental de la 'influencer', caracterizado por conflictos y controversias mediáticas. | Foto: Instagram (Captura) / Amor y Fuego (Captua)
Klug señaló que su principal inquietud está en el historial sentimental de la 'influencer', caracterizado por conflictos y controversias mediáticas. | Foto: Instagram (Captura) / Amor y Fuego (Captua)
Por Redacción EC

Ante las imágenes que sugerirían un naciente romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini, quienes fueron vistos ingresando al departamento de ella tras una salida nocturna, la empresaria Melissa Klug, madre de la ‘influencer’, expresó su preocupación por su estado de salud.

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