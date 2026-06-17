Ante las imágenes que sugerirían un naciente romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini, quienes fueron vistos ingresando al departamento de ella tras una salida nocturna, la empresaria Melissa Klug, madre de la ‘influencer’, expresó su preocupación por su estado de salud.

De ese modo, mediante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram titulada “10 preguntas antes de dormir”, un usuario consultó directamente a Klug si le incomodaba este nuevo vínculo.

Historia de Melissa Klug

“Como mamá, claro que me preocupa y me gustaría que mi hija se tome el tiempo necesario para sanar después de sus experiencias pasadas”, manifestó en referencia a los episodios de violencia que vivió recientemente.

En ese sentido, señaló que preferiría que Lobatón permanezca soltera durante un tiempo para cerrar etapas antes de iniciar un nuevo compromiso.

Por otro lado, Klug afirmó que respeta la autonomía y las decisiones de Lobatón por tratarse de una mujer adulta, reconociendo que, si bien no suele escuchar sus consejos, ella “seguirá apoyándola”.

“Sin embargo, entiendo que es una mujer adulta y que sus decisiones le pertenecen… Puedo darle mi opinión desde el amor y la experiencia, pero al final es su vida”, añadió.

Melissa Klug comparte su emoción por convertirse en abuela por cuarta vez. En redes sociales publicó un mensaje sobre esta nueva etapa familiar y una sesión de fotos junto a su pareja, acompañada de las primeras ecografías del bebé.

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Finalmente, la empresaria concluyó que, a pesar de las discrepancias que puedan tener respecto a sus elecciones personales, mantendrá su respaldo hacia ella de forma incondicional, asegurando que su principal deseo es verla feliz y en paz.

“Puedo darle mi opinión desde el amor y la experiencia, pero al final es su vida y ella es quien decide el camino que quiere seguir. Aunque no siempre escuche mis consejos, seguiré apoyándola y deseándole lo mejor, porque lo que más quiero es verla feliz y en paz”, culminó.

Hasta el momento, el romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. no ha sido confirmado oficialmente por ninguno de ellos.

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