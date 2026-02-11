Melissa Klug irrumpe en transmisión de Samahara y envía mensaje de apoyo a Youna: “Que Dios te bendiga, hijito”

Melissa Klug sorprendió a cientos de usuarios al aparecer de manera inesperada en una transmisión en vivo de TikTok que realizaban su hija Samahara Lobatón y Youna, quien viene organizando una rifa solidaria tras anunciar que fue diagnosticado con leucemia. La intervención de la empresaria se dio en medio del live que ambos influencers realizan a diario para recaudar fondos destinados al tratamiento del barbero.

Durante la transmisión, que tenía como finalidad incentivar la participación en la rifa, Klug ingresó a la habitación donde se encontraba su hija conversando con Youna, generando un momento que rápidamente se volvió comentado entre los seguidores conectados.

“Enfoca para que se vea a mi suegra”, expresó Youna entre risas, tomando con humor la inesperada aparición de la llamada ‘Blanca de Chucuito’, lo que provocó una ola de reacciones en el chat del live.

La presencia de Melissa Klug no solo llamó la atención por lo sorpresivo del momento, sino también por el mensaje que dirigió públicamente a su exyerno. Antes de retirarse, alentó a los seguidores a sumarse a la causa y expresó palabras de apoyo.

“Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga” , manifestó.

Tras su despedida, la transmisión continuó con normalidad. Samahara y Youna agradecieron el respaldo recibido y reiteraron el llamado a colaborar con la rifa solidaria, iniciativa que busca cubrir los gastos del tratamiento médico.

En lives anteriores, Youna también aclaró que no existe intención de retomar una relación sentimental con Samahara Lobatón.

“Para tristeza de todos, siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención ”, afirmó, subrayando que su vínculo está enfocado exclusivamente en la crianza de su hija.

