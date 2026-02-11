Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sorpresiva aparición de Melissa Klug marca transmisión benéfica en TikTok. (Foto: Composición)
Sorpresiva aparición de Melissa Klug marca transmisión benéfica en TikTok. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Melissa Klug sorprendió a cientos de usuarios al aparecer de manera inesperada en una transmisión en vivo de TikTok que realizaban su hija Samahara Lobatón y Youna, quien viene organizando una rifa solidaria tras anunciar que fue diagnosticado con leucemia. La intervención de la empresaria se dio en medio del live que ambos influencers realizan a diario para recaudar fondos destinados al tratamiento del barbero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Melissa Klug irrumpe en transmisión de Samahara y envía mensaje de apoyo a Youna: “Que Dios te bendiga, hijito”
Farándula

Melissa Klug irrumpe en transmisión de Samahara y envía mensaje de apoyo a Youna: “Que Dios te bendiga, hijito”

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”
Farándula

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad
Farándula

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”
Farándula

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”