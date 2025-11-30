Jesús Barco se convirtió en el centro de la atención tras aparecer en el programa Esta Noche, conducido por la Chola Chabuca, donde ofreció emotivas declaraciones y pidió disculpas públicas a Melissa Klug, con quien mantiene una relación afectada por recientes controversias.

El futbolista inició su intervención destacando las cualidades de la empresaria, afirmando que su admiración por ella trasciende cualquier problema. “Y o creo que así como yo, muchas personas que la conocen saben la gran mujer que es, lo dedicada que es con su familia, una mujer trabajadora, luchadora. Yo creo que esas cosas es lo que a mí me enamora de ella. Aparte, me dio lo más bonito que me pudo pasar en la vida, que es mi hija. Yo estoy muy agradecido con ella”, expresó.

Barco también reveló que la pareja había venido arrastrando diferencias desde antes de la difusión de las polémicas imágenes en Huánuco. “Hemos venido teniendo varias conversaciones porque no solamente es lo que ha pasado en las imágenes que pasaron, sino ya veníamos con problemas atrás. Creo que lo primero que le pregunté es si realmente todavía quiere seguir construyendo nuestra familia; ella me dijo que sí. Creo que desde ahí empezamos a conversar las diferencias que teníamos. Aprovecho este momento para pedirle disculpas por la mala decisión que tomé”, indicó.

Melissa Klug, por su parte, confirmó que estas conversaciones se vienen dando desde hace semanas, resaltando que la prioridad es sanar y actuar con madurez. “Nosotros ya lo venimos conversando desde hace un tiempo. Él me ha pedido disculpas en mi casa. No queremos forzar nada; simplemente queremos que las cosas que han pasado se sanen y ver la manera de poder retomar la relación. Si ambos lo queremos lo vamos a hacer y sino, vamos a seguir siendo padres ”, señaló.

El encuentro televisivo dejó abierta la posibilidad de una reconciliación, aunque ambos remarcaron que están avanzando paso a paso, priorizando el bienestar de su hija y la reconstrucción personal antes que cualquier decisión apresurada.