La empresaria y figura de televisión Melissa Klug atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su abuela, la señora Angela Solari de Orbegozo, quien perdió la vida el pasado 21 de marzo a sus 97 años.

Por ello, tras acudir al sepelio de su familiar, Klug le dedicó un extenso mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, expresando el dolor y tristeza que siente.

“Nunca imaginé que este momento llegaría en el que no te pueda besar ni abrazar nunca más me dejaste un vacío enorme en mi corazón con un dolor tan profundo que no se como puedo describir”, escribió la madre de Samahara Lobatón.

En esa línea, Melissa agradeció el apoyo que recibió por la nonagenaria en su vida, resaltando la entrega y amor incondicional que le dio.

“Gracias madre mía por haber estado presente en todo momento y etapa de mi vida por haberme cuidado y protegido siempre pero sobre todo por haberme dado tu amor incondicional por ser la mejor madre-abuela”, indicó.

Asimismo, la empresaria mediática pidió apoyo moral a su abuela, hoy fallecida, para enfrentar el duelo. “Ayúdame a reponerme de este dolor y cómo poder vivir sin ti”.

Cabe mencionar que la abuela de Melissa Klug fue enterrada el viernes 22 de marzo en un cementerio de Lima. El servicio fúnebre previo se realizó en el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús, en Santiago de Surco.