Melissa Klug fue contundente al asegurar que no existe alguna posibilidad de trabajar junto a Yahaira Plasencia. La ‘Blanca de Chucuito’ se presentó en el programa “Ponte en la cola”, donde dijo que no aceptaría grabar algún video junto a la salsera, así como hizo recientemente con Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán.

En conversación con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, Klug aseguró que no hay forma que ella trabaje con la salsera en algún proyecto.

“No, con ella (Yahaira Plasencia) no hay forma de trabajar juntas. Con Darinka no hay problema. Con ella no tengo ningún inconveniente y otras personas tampoco”, aseguró con voz firme la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug se presentó en el programa "Ponte en la cola" con Ricardo Rondón y Micheille Soifer. (Foto: Instagram)

Sobre su trabajo con Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, aseguró que fue un trabajo netamente profesional y que le cayó muy bien.

“Si nos llaman a trabajar, vamos a trabajar. Cada una ya sabe cómo marquetearse y cómo facturar”, precisó Melissa Klug.

MÁS INFORMACIÓN: Yahaira Plasencia admite que su nueva canción es una respuesta a Jefferson Farfán

Como se recuerda, Melissa Klug y Yahaira Plasencia han sido exparejas de Jefferson Farfán y han sido protagonistas de diversos enfrentamientos mediáticos.