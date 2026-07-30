En la última semana, el nombre de Jesús Barco fue muy comentado en el mundo del espectáculo por una entrevista con Juan Manuel Vargas, donde el ‘Loco’ no tuvo reparos en hacerle bromas pesadas al deportista. Al respecto, Melissa Klug, novia del futbolista, rompió su silencio y aseguró que no se ofendió por un chiste subido de tono que involucraba a Jefferson Farfán.

En declaraciones al diario Trome, Melissa Klug habló sobre lo ocurrido cuando el ‘Loco’ Vargas conversaba con Barco y lanzó una broma relacionada con el “10 de la calle”, apodo con el que se identifica a Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug.

Ante esto, la ‘Blanca de Chucuito’ descartó cualquier molestia. Según dijo, conoce a Vargas desde hace muchos años y entiende perfectamente su forma de ser. “No, para nada (me molesta). Fue chacota, son bromas entre amigos, él también es mi amigo, lo conozco hace mil años y yo ya sé cómo es él”, señaló.

Jesús Barco afirma que tiene dos seguros de vida para su hija, engreída también de Melissa Klug.

La madre de los hijos de Jefferson Farfán también reveló que conversó con Jesús Barco después de la entrevista y le preguntó por qué no respondió a la broma. Según contó, el futbolista prefirió no darle importancia al comentario y mantener la tranquilidad durante la conversación.

“Yo le dije por qué no respondió o le volteaste el pastel, pero me dijo que no le interesaba. Son amigos de años, se tienen todo guardado”, comentó Klug. Además, explicó que Barco y Vargas mantienen una larga, por lo que existe confianza suficiente para intercambiar bromas de ese tipo.

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Por otro lado, Melissa Klug también fue consultada por el estado de su relación con Jesús Barco, con quien decidió darse una nueva oportunidad. Según dijo, todo está bien y disfrutan del tiempo junto a su pequeña hija.

Melissa Klug y Jesus Barco tiene una relación de seis años.

“Todo bien felizmente y gracias a Dios. Tenemos una hijita, es bonito que crezca con sus papás juntos, somos una familia”, explicó Klug al citado medio, donde añadió que ambos continúan enfocados en su vida familiar junto a la hija que tienen en común.