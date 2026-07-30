Las declaraciones de Melissa Klug se dan justo después del emotivo post de Jesús Barco, donde pidió perdón a la hija que tienen en común | Foto: Archivo GEC
Las declaraciones de Melissa Klug se dan justo después del emotivo post de Jesús Barco, donde pidió perdón a la hija que tienen en común | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

En la última semana, el nombre de Jesús Barco fue muy comentado en el mundo del espectáculo por una entrevista con Juan Manuel Vargas, donde el ‘Loco’ no tuvo reparos en hacerle bromas pesadas al deportista. Al respecto, Melissa Klug, novia del futbolista, rompió su silencio y aseguró que no se ofendió por un chiste subido de tono que involucraba a Jefferson Farfán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.