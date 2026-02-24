Melissa Klug no tuvo reparos en hablar sobre el reciente acercamiento entre Samahara Lobatón y su expareja Youna, luego que ambos retomaran comunicación. Según dijo, no se opone a una posible reconciliación.

En conversación con “América Hoy”, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dijo sentirse más tranquila porque su hija está lejos de Bryan Torres, de quien se separó tras ser víctima de agresiones.

“Tú sabes que Youna está delicado y me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo he estado justo con ellos ayer y bueno, pues, no sé qué pueda pasar”, dijo Klug.

Samahara Lobatón y Youna protagonizan segundo beso en la boca.

“No estoy en los sentimientos de mi hija, ni en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos y sanos y a salvo, eso me deja súper tranquila”, agregó Melissa Klug.

Asimismo, la empresaria también fue contundente al referirse a la relación de Samahara Lobatón con Bryan Torres. “Ya estoy más tranquila, porque sé que mi hija ya no está con su agresor, con ese ser despreciable”, señaló.

Samahara Lobatón y Youna tienen tierno momento en EE.UU.

“Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese… La verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien”, puntualizó.