Melissa Klug opinó sobre los rumores que involucran a su hija, Samahara Lobatón, con Renato Rossini Jr. Durante una entrevista, la empresaria fue consultada por el supuesto acercamiento entre ambos y respondió con sinceridad que no ve un futuro ni una relación sentimental entre ellos.

En una reciente entrevista al diario Trome, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a los rumores en torno a un posible romance entre su hija y el exchico reality, quienes han sido captados juntos desde su reciente participación en un programa de convivencia.

“Ella (Samahara) siempre ha tomado sus propias decisiones y si se ha equivocado en el camino, pues ha tenido que asumir cada error o acción que ha cometido”, precisó Klug en conversación con el citado medio.

Tras abandonar la discoteca, la pareja se subió a un taxi con rumbo al departamento de Lobatón | Foto: Amor y Fuego (Captura de YouTube)

Las especulaciones sobre un posible romance surgieron luego de que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueran vistos en varias ocasiones de manera muy cercana. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación amorosa, las apariciones frecuentes entre ambos ha generado el interés del público.

Tras ser consultada sobre una posible relación, Melissa Klug comentó que no considera que ambos formen una pareja compatible. La ‘Blanca de Chucuito’ señaló que, desde su punto de vista, no los imagina juntos.

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“Yo no soy la persona que le elige las parejas a mis hijos. La verdad, no los veo juntos, están que se divierten y se conocen. Los dos son chicos solteros”, respondió Melissa Klug, quién además aclaró que el Renato Rossini Jr, le parece un ‘buen chico’.

Samahara Lobatón y Youna. (Foto: Instagram / @samaharalobatonklug)

Por otro lado, también le preguntaron sobre la participación de Samahara Lobatón en un reality en Miami, donde también estaría Youna, la expareja de la influencer.

“Yo no sé nada. ¿Si me gustaría que regresen? Mientras que mi hija esté tranquila y feliz, pues yo contenta con la persona que ella tenga al lado, mientras que no sea ese ‘pata’ (Brian Torres)”, sentenció la ‘Blanca de Chucuito’.