Melissa Klug se pronunció fuerte y claro sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a su hija con el exchico reality. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)
Melissa Klug se pronunció fuerte y claro sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a su hija con el exchico reality. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)
Por Redacción EC

Melissa Klug opinó sobre los rumores que involucran a su hija, Samahara Lobatón, con Renato Rossini Jr. Durante una entrevista, la empresaria fue consultada por el supuesto acercamiento entre ambos y respondió con sinceridad que no ve un futuro ni una relación sentimental entre ellos.

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