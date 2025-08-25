Melissa Klug y Jefferson Farfán se han visto envueltos en disputas legales desde hace varios años. Ahora, al darse a conocer que la ‘Blanca de Chucuito’ tendría que pagar 300 mil dólares a la ‘Foquita’ tras la demanda que él le interpuso por violar un acuerdo de confidencialidad, Klug habló al respecto.
En entrevista con el programa “Esta noche”, Melissa Klug habló sobre la sentencia en su contra y dijo que se encuentra preocupada por la situación, pues no es un monto menor. Eso sí, tomó con humor el hecho y dejo entrever que podría organizar un partido de fútbol para recaudar fondos.
“Llamaría a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo”, señaló Klug. “Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”, añadió.
Por otro lado, Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán estaría siendo mal asesorado y por eso no han podido llegar a un acuerdo.
“Yo pienso que a él lo están asesorando mal. Soy la madre de sus hijos y llevamos una guerra judicial hace nueve años… La idea es conciliar, olvidarnos de todos los procesos. Para mí es un gasto. Él tiene una buena posición económica, pero a mí sí me afecta y también es un desgaste emocional”, precisó.
Como se recuerda, Melissa Klug y Jefferson Farfán se han visto enfrentados legalmente en más de una oportunidad, desde hace nueve años. En una reciente resolución, la ‘Foquita’ habría ganado una demanda por violación a un acuerdo de confidencialidad y la ‘Blanca de Chucuito’ tendría que pagar una fuerte suma de dinero.
