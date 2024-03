La empresaria Melissa Klug no la está pasando nada bien. Después de estar ausente un par de días de las redes sociales, la “Blanca de Chucuito” reveló que su abuela Angelita, de 97 años, está delicada de salud.

Como se sabe, la influencer suele ser muy activa en su cuenta de Instagram; sin embargo, esto no sucedió en los últimos días, motivo por el que sus seguidores empezaron a especular que algo no estaba bien.

Esta teoría tomó fuerza cuando el futbolista Jesús Barco subió una imagen promocionando una rifa pro salud, donde ofrecía diversos premios, entre ellos un uniforme completo del Sport Boys.

PUEDES VER: Melissa Klug y Raúl Marquina celebran juntos el logro de su hija en una emotiva graduación

“América hoy” se comunicó con la “Blanca de Chucuito” y ella confirmó el delicado estado de salud de su abuela, a quien considera como una segunda madre. “Está muy delicada... se me va mi abuelita”, fue el sentido mensaje que escribió.

Rifa por abuelita de Melissa Klug. Foto: Instagram Jesús Barco

Jesús Barco recibe amenazas de muerte

En medio de este delicado momento, el futbolista Jesús Barco reveló que, desde hace dos semanas, está volviendo a recibir amenazas de muerte. Ante esto, pidió apoyo a las autoridades para que investiguen los hechos.

“Me dirijo a ustedes con profunda preocupación y determinación ante la necesidad de hacer pública una situación que desde hace 5 años aproximadamente viene poniendo en riesgo mi integridad física, si no también la de mi familia. Hace dos semanas he sido objeto nuevamente de amenazas directas contra mi vida ”, adelantó Jesús.

Comunicado de Jesús Barco