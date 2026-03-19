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Melissa Klug presume lo enamorada que está de Jesús Barco. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)
Melissa Klug presume lo enamorada que está de Jesús Barco. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)
Por Redacción EC

Melisa Klug no duda en profesar su amor abiertamente al futbolista Jesús Barco, con quien tiene una hija. En una reciente entrevista, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dedicó un emotivo mensaje a su actual pareja.

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