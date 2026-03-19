Melisa Klug no duda en profesar su amor abiertamente al futbolista Jesús Barco, con quien tiene una hija. En una reciente entrevista, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dedicó un emotivo mensaje a su actual pareja.

Al ser consultada por el romántico mensaje que le dedico en redes sociales a Jesús Barco por su cumpleaños, Klug dijo que no tiene problemas en expresar sus sentimientos hacia el padre de su última hija.

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“Estamos bien, criando juntos a nuestra hija, eso no lo había experimentado antes, es algo lindo ver crecer a tu hija con su padre. Lástima que existan hombres que se pierden los mejores años de sus hijos”, declaró al diario Trome.

Melissa Klug y Jesús Barco oficialmente reconciliados. (América TV)

Pese a que su relación no ha sido ajena a la polémica, Melissa se mantiene firme y afirma que su amor por el futbolista sigue intacto. “Con altas y bajas ya tenemos 6 años juntos, como cualquier pareja, con peleas y todo”, resaltó la ‘Blanca de Chucuito’.

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Además, no evitó declarar sobre la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar, señalando que no toda relación es perfecta. “Sí, no sabes la pena que me dio, una pareja de tantos años, como decía mi abuelita nadie sabe lo de nadie, ni lo que pasa entre cuatro paredes”, dijo al respecto.

Melissa Klug y Jesús Barco empezaron su romance el años pasado tras ser captados juntos. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial).

Por otro lado, también opinó sobre el ingreso de su hija Samahara Lobatón al reality “La Granja VIP”. “Ahora tendrá que limpiar lo que ella no hace en su casa, ja, ja, ja. Ojalá gane mi ‘Sammy’”, precisó Klug.