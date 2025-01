Pamela López se presentó el último lunes en el programa ‘Amor y fuego’ para hacer varias revelaciones en torno a su vida y la tormentosa relación que tuvo al lado de Christian Cueva. Frente a las cámaras, la influencer reiteró que el futbolista le confesó haber tenido más que una amistad con Melissa Klug.

“No tengo pruebas; pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no he hecho públicas”, comentó ante Rodrigo González y Gigi Mitre.

Ante ello, la ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció para volver a desestimar las declaraciones de la trujillana. Ella dijo enfática que López busca “facturar” a través de estas polémicas y recordó que “ya está querellada”.

“El juicio está hecho , es un proceso que sigue su curso y eso lo ve mi abogado”, subrayó la expareja de Jefferson Farfán.

Días previos a la presentación de Pamela López en televisión, Christian Cueva y Pamela Franco publicaron una foto de ellos dándose un beso. Para algunos cibernautas, esta fue una indirecta para la trujillana ante el videoclip que estrenó con Marisol y Leslie Shaw.

“Dios y la vida ponen todo en su lugar. Quiero decirte, mi amor, que estoy muy orgulloso de ti por todo lo que vales, por ese corazón maravilloso que tienes y seguiremos firmes, que hay muchos sueños por cumplir. Te amo”, escribió el futbolista en la instantánea.