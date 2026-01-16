Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se niega a denunciar a Bryan Torres por agresión

Melissa Klug denunció que su hija, la influencer Samahara Lobatón, se resiste a interponer una denuncia formal contra su pareja, el cantante Bryan Torres, a pesar de haber sido víctima de una presunta agresión.

Al ser entrevistada en ‘Amor y Fuego’, Klug detalló que el entorno cercano de la joven ha intentado persuadirla para que busque justicia, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito debido a la dependencia emocional y control que el músico ejercería sobre ella.

“Él la está manipulando y la está poniendo en contra de nosotros. Le dice: ‘Tu mamá es mala, me quiere meter a la cárcel, ¿cómo voy a trabajar?, ¿cómo voy a mantener a mis hijos?’. Incluso le asegura que yo le quiero quitar a sus hijos” , reveló Klug entre lágrimas.

CONOCE MÁS: Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres

Ante las imágenes que mostrarían la presunta agresión de Bryan a Samahara, en las que habría intentado asfixiarla y golpearla con una plancha en la cabeza, Melissa solicitó medidas restrictivas urgentes, incluyendo la prohibición de salida del país para Torres.

“Le pedí que por favor se alejara de él y que tomara tratamiento psicológico. Le dije que a la próxima la iba a encontrar en un ataúd”, sentenció Klug, enfatizando que Samahara se encuentra actualmente en un estado de “negación” absoluta sobre el peligro que corre.

Pese a los conflictos, Klug utilizó las cámaras para enviarle un mensaje directo a Lobatón, reafirmando su apoyo incondicional y desmintiendo las supuestas intenciones de separarla de sus nietos.

“Yo no soy tu enemiga. No estás sola, no te voy a dejar sola. Yo no le quiero quitar a sus hijos, solamente quiero que ese hombre pague y que esté preso”, concluyó.

Hace unos días, Melissa denunció a Torres por tentativa de feminicidio en agravio de Samahara.