Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, causó gran revuelo luego que a través de sus redes sociales compartiera un extenso mensaje en el que dijo estar cansada de las mentiras de su madre y de los ataques a Jefferson Farfán.

Tras ello, a través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug envió una carta a la opinión pública en el que lamentó las recientes declaraciones de su hija.

“Lamento las últimas declaraciones que se han publicado en redes sociales porque afecta la vida privada familiar de mis otros 4 hijos que viven conmigo y que nunca se han visto inmiscuidos en estos temas”, se lee al inicio de la carta.

La popular “Blanca de Chucuito” señaló que desconoce las razones por las que Samahara Lobatón salió a hacer su descargo en Instagram y aseguró que nunca hablará mal de ninguno de sus hijos.

“Las razones que la motivan las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva, sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, sostuvo la expareja de Jefferson Farfán.