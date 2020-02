Este fin de semana la empresaria Melissa Klug celebró su cumpleaños con un ostentosa fiesta, donde estuvo acompañada de su pareja Ítalo Valcárcel y sus hijos. Sin embargo, la gran ausente resultó ser su hija Samahara Lobatón.

Según reportó la propia exintegrante de “Combate”, ella tuvo que ser intervenida en una clínica local al encontrarse mal de salud. En un inicio, los usuarios de las redes sociales señalaron que Samahara sufrió un parálisis facial, pero ello fue descartado por el padre de la jovencita.

“Ella está bien. Ingresó [a la clínica] con una crisis de migraña”, declaró Abel Lobatón en declaraciones para el diario “Trome”.





La relación entre Melissa Klug y su hija Samahara es claramente distante desde que la exchica reality utilizó su cuenta de Instagram para señalar que ya no vive con su madre.

“Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto. Y no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo. Hace un año fui a una fiesta en la cual estaba Jefferson, el padre de mis hermanos. Se ha especulado mucho sobre ese día y quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con él para ir a esa fiesta. Es totalmente falso. A mí nadie me utilizó ni me obligó a nada”, dijo en ese entonces.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos al igual que mis hermanas. Es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y yo sé reconocerlo”, agregó en su comunicado.