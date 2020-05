Luego de negarlo en más de una oportunidad, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, reveló a través de una publicación en Instagram que se convertirá en madre a los 19 años.

En el programa que conduce Magaly Medina mostraron unas declaraciones Abel Lobatón, padre de Samahara, quien hace una semana habló sobre los rumores que señalaban que su hija estaba embarazada.

En aquella oportunidad, el exfutbolista sostuvo que no sabía nada del tema; sin embargo, se mostró feliz con la idea de convertirse en abuelo y aseguró que su hija es una “mujer hecha y derecha”.

“Ella es una mujer ya de 18 años, una mujer hecha y derecha y ya toma sus propias decisiones; y si llega en su momento (el embarazo), es parte del ciclo de la vida. Al momento no me han informado nada y no tendría por qué negarlo”, dijo Abel para las cámaras de “Magaly TV: La Firme”

“Hasta el momento no me han dicho nada, cuando me informen no tendría por qué negarlo. (Me sentiría) contento, bien, si ella ha tomado la decisión de ser madre, hay que apoyarla”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina también envió un mensaje a la joven y le deseo lo mejor en esta nueva etapa que le tocó vivir.

“Felicidades, a un niño siempre hay que darle la bienvenida. Serán unos padres bien jóvenes, ojalá que esto los ayude a estabilizarse como relación. Y quién sabe de repente este embarazo les permite a ella y a su madre, Melissa Klug, a limar asperezas”, enfatizó la figura de ATV.

