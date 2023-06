Melissa Klug compartió en sus redes sociales que uno de sus menores hijos le dio un premio por el Día del Padre. Esta publicación se da luego que la ‘Blanca de Chucuito’ reclame públicamente que sus dos hijos piden y reclaman pasar más tiempo junto a Jefferson Farfán.

Como se recuerda, la actual pareja de Jesús Barco indicó hace unas semanas en el magazine ‘América Hoy’ que el exfutbolista “utiliza” a sus hijos para crear contenido en sus redes sociales y no es un padre presente.

“Mis hijos no se van a parar a un set de televisión a decir las cosas que les afecta, porque, para eso, me tienen a mí. Lamentablemente no hay un juez que le diga, así como también se le obliga a los padres a cumplir su pensión económica, también obligarlos a que pase tiempo con ellos, no hay”, comentó a mencionado medio.

Tras ello, mediante historias de Instagram, Klug no dudó en compartir una instantánea del regalo que recibió, el cual consistía en un trabajo manual. El detalle estuvo acompañado de una tarjeta con un emotivo mensaje en inglés.

“You are the best dad/mon ever and i love you very very very much”, se lee en la copa que le entrega el pequeño a Melissa. Lo que en español significa: “Eres la mejor mamá/papá del mundo y te amo muchísimo”.

Melissa Klug postea el regalo que recibió por parte de uno de sus menores hijos. (Foto: Instagram)

Hasta el momento Jefferson Farfán no ha compartido ninguna publicación respecto a un regalo por el Día del Padre por parte de sus dos menores hijos ni ha respondido a este último posteo de su expareja.