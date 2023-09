Samahara Lobatón ofreció una extensa entrevista a Magaly Medina, donde se refirió a cómo tomo Melissa Klug sus declaraciones sobre el distanciamiento de la empresaria con el exfutbolista Jefferson Farfán. Según dijo, su madre se molestó con ella por lo que dijo en “La casa de Magaly”.

La influencer señaló que su madre no tomó bien sus declaraciones acerca de su separación de la ‘Foquita’, a quien consideraba una persona importante en su vida.

“De todas maneras (se molestó) y por todas las cosas que he hablado en ‘La Casa de Magaly’. O sea, porque de que me fui, me recontra fui... No, hemos hablado hasta por las puras, y hay cosas que menos mal no han salido porque hemos hablado”, señaló.

Asimismo, Samahara reconoció que mantiene una relación cordial con el exdelantero de la selección nacional, a quien reconoce por haber formado parte de su vida por muchos años.

“Siempre lo he dicho, (Con Jefferson) tengo una muy buena relación con él, lo quiero y aprecio muchísimo, he compartido muchísimos años de mi vida con él, es una persona importante, ahora que soy mamá lo veo desde otro punto porque tengo una hija y una pareja y los niños se encariñan”, precisó.

Como se recuerda, Samahara Lobatón contó en “La casa de Magaly” que ella y sus hermanas sufrieron mucho cuando Melissa Klug se separó de Jefferson Farfán. En su declaración dijo que no asistieron al colegio por casi 6 meses para evitar la presión.

Samahara Lobatón en su laberinto