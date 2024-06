La empresaria Melissa Klug se pronunció sobre el juicio que perdió contra Jefferson Farfán por el cual deberá pagarle una indemnización de 300 mil dólares, pese a que intentó conciliar con el exfutbolista de Alianza Lima y la Selección Peruana de Fútbol.

Para América Espectáculos, la popular ‘Blanca de Chucuito’ indicó que antes ya había conversado con la ‘Foquita’ para finiquitar estos temas legales, sin embargo, ella “no puede responder por él”.

“Llevábamos la fiesta en paz, pero no sé pues...porque no sé qué tiene en su cabeza y no sé qué tiene en su corazón”, señaló para el matinal.

En esa línea y, tras el fallo en primera instancia en su contra, resaltó que continuará defendiéndose.

“Yo por mis hijos llevo la fiesta en paz siempre, pero si me van a atacar, si me van a demandar, yo me tengo que defender y contra demandar”, puntualizó Klug.

¿Por qué demandó Jefferson Farfán a Melissa Klug?

Cuando la pareja más popular de la farándula y el deporte peruano se separó en 2016, firmaron un acuerdo de confidencialidad, en el que ni Farfán ni Klug podían hablar públicamente sobre el otro.

Sin embargo, en a demanda presentada por el exfutbolista del FC Schalke 04, Melissa Klug habría incumplido en varias oportunidades.