En entrevista para el programa de Magaly Medina, Melissa Klug contó que Jefferson Farfán ha solicitado la reducción del 60 por ciento de lo que paga actualmente.

Según explica el abogado de Klug, existe una conciliación que esta relacionada a la “calidad de vida” de los menores y que, por ello, no existe motivo justificado.

El letrado agrega que Jefferson Farfán asegura que como no está jugando por su lesión, sí aplicaría la reducción. Sin embargo, no presenta la documentación que pruebe que existe una relación de su ausencia en las canchas con el tema de sus ingresos.

Según Melissa Klug, parece que Farfán tendría algún tema contra ella sin importar que se trata de la madre de sus dos hijos.

“Yo siento que él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido tres demandas, que no está bien. Soy la madre de sus hijos, se está metiendo con ellos”, dijo Melissa.

Klug también destacó que en sus redes sociales, el jugador luce posesiones, los regalos costosos que hace y los constantes viajes que realiza, por lo que no entiende por qué hace este tipo de pedido que perjudicaría a sus hijos.

Al referirse al tema del tiempo que Jefferson Farfán le dedica a sus hijos, Melissa Klug no pudo aguantar las lágrimas.

“Ustedes pueden ver las pocas veces que he podido salir a reclamar que le dedique tiempo, porque a mí también me gustaría que mis hijos viajen con él…”, contó Klug y añadió que este se “está perdiendo los mejores años de sus hijos. Yo ya me cansé de batallar”.

Melissa Klug también contó que cuando le ha reportado a Jefferson Farfán por problemas de bullying o enfermedades de su hijos, este no se ha mostrado muy interesado.

Finalmente, Klug le pidió a Jefferson Farfán que se reunieran para conciliar y justificó sus comentarios sobre este con la prensa, aduciendo que siempre la buscan porque fueron pareja.

Melissa Klug lloró tras contar los problemas con Jefferson Farfán, padre de sus hijos. (Imagen: ATV)