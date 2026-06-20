Melissa Klug reveló que lleva casi 12 años inmersa en constantes procesos judiciales con el exseleccionado nacional Jefferson Farfán, una situación que describió como una carga emocional y un desgaste continuo debido a que debe asumir de forma permanente la crianza y defensa de sus hijos.

Y es que, durante una entrevista en podcast ‘Más que TV’, la madre de Samahara Lobatón manifestó sentirse en desventaja frente al poder económico y las influencias que maneja su expareja.

“Particularmente, yo no tengo el dinero que tiene el señor, ni los poderes, ni los contactos como los tiene él. A mí sí me afecta bastante porque soy yo la que tiene veinticuatro siete a sus hijos. Entonces, para mí sí es desgastador” , manifestó Klug.

La disputa legal, según detalló la empresaria, se ha convertido en una rutina de demandas y audiencias que provienen no solo del ahora presentador, sino también de la madre de este.

Al respecto, Klug especificó de manera pública: “Ya son, ya son doce, casi doce años que vamos en este proceso. O sea, obviamente me tengo que defender, porque no solamente me enjuicia él, también me enjuicia la mamá, me enjuicia el abogado”.

Video con tono poético y emotivo sobre el amor, el desorden emocional y el proceso de encontrar el camino de regreso a uno mismo.

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Magaly Medina respalda a Melissa Klug

Asimismo, el tema fue abordado por Magaly Medina en su programa, quien se solidarizó con la situación de la empresaria al recordar que ella conoció a Farfán mucho antes de que alcanzara su éxito económico.

En tal sentido, cuestionó la actitud del exfutbolista, argumentando que le resulta difícil comprender que una persona con estabilidad financiera decida mantener una pugna constante llena de resentimiento hacia la madre de sus hijos varones.

Finalmente, la conductora comparó el caso con su situación y afirmó que desde 2019 enfrenta acciones legales impulsadas por Farfán, las cuales calificó como una presunta persecución y amedrentamiento mediático contra su labor profesional.

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