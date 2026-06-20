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La empresaria dejó entrever que Jefferson Farfán no sería un padre presenta para sus hijos | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La empresaria dejó entrever que Jefferson Farfán no sería un padre presenta para sus hijos | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Melissa Klug reveló que lleva casi 12 años inmersa en constantes procesos judiciales con el exseleccionado nacional Jefferson Farfán, una situación que describió como una carga emocional y un desgaste continuo debido a que debe asumir de forma permanente la crianza y defensa de sus hijos.

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