Melissa Klug, madre de dos hijos de Jefferson Farfán, no cree que se vaya a ganar problemas tras comentar que a Yahaira Plasencia le gustaba tanto la telenovela “La usurpadora” que se metió en el personaje.

Como se recuerda, dicho comentario lo dio luego que Rodrigo González ‘Peluchín’ subiera en sus historias la respuestas que la salsera dio al programa “Estas en todas” de América Televisión.

En dicha entrevista, Yahaira confirmó que pasa la cuarentena en la casa de Jefferson Farfán, además contó que mientras el futbolista hacía una transmisión en vivo con Paolo Guerrero, ella estaba viendo la telenovela “La usurpadora”.

“¿Por qué (tendría problemas) si con él no me estoy metiendo? Solo me interrogaron sobre eso y respondí que (Yahaira) se metió en el papel. Es broma, ya tampoco sean tan susceptibles. No es para tanto si a ella todos la ‘batieron’ en redes sociales porque dijo que le encantaba esa novela que se emite por Telemundo”, respondió Melissa Klug a Trome.

Al respecto, Yahaira Plasencia ha evitado pronunciarse y solo atinó a compartir en sus redes algunas fotografías de lo que fue su celebración de cumpleaños.

Por otro lado, Melissa Klug también confirmó que en su hogar todos están a la expectativa de lo que pasará tras la cuarentena. “Gracias a Dios, todos bien y preparándonos para lo que vendrá”, dijo.

