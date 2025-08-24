Melissa Klug ofreció una sincera entrevista al programa “Esta noche” de la Chola Chabuca y habló de diferentes temas, entre ellos, el pago judicial de S/300 mil que tendrá que darle a Jefferson Farfán tras perder un juicio.
Sobre el alto monto que tendrá que pagarle al padre de sus hijos, Melissa Klug aseguró que apeló la decisión judicial y que la sentencia será evaluada en una segunda instancia.
LEE: Samahara Lobatón en EVDLV: las preguntas que respondió sobre Jefferson Farfán, Ivana Yturbe, Youna y más detalles de su vida
“Lo están asesorando mal. Yo soy la madre de sus hijos y llevamos una guerra judicial de 9 años”, declaró Melissa Klug.
Por otro lado, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que no tendría problemas en trabajar con Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, así como lo hizo con Darinka Ramírez.
Eso sí, aclaró que la única expareja de ‘Jefry’ con la que nunca trabajaría sería con Yahaira Plasencia.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Qué dijo Melissa Klug? Estas son las entrevistas por las que deberá pagar S/1 millón a Jefferson Farfán
Finalmente, Melissa Klug también habló sobre también su relación con su hija Samahara Lobatón, dejando en claro que ella ya es mayor de edad y toma sus propias decisiones.
TE PUEDE INTERESAR
- Majo con Sabor descarta reconciliarse con Gino Assereto: “No lo odio, ni tengo rencor”
- Alejandra Baigorria espera quedar embarazada para el Año Nuevo: “Si pega, pega”
- Ivana Yturbe revela que su boda con Beto da Silva durará tres días: “Ese año no habrá mundial”
- “No me interesa la pobre chica”: Padre de Lamine Yamal sobre supuesta relación de su hijo con Nicki Nicole
- ‘Streamer’ Neutro niega relación con Mayra Goñi a pesar de ser captados besándose
Contenido sugerido
Contenido GEC