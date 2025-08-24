Melissa Klug ofreció una sincera entrevista al programa “Esta noche” de la Chola Chabuca y habló de diferentes temas, entre ellos, el pago judicial de S/300 mil que tendrá que darle a Jefferson Farfán tras perder un juicio.

Sobre el alto monto que tendrá que pagarle al padre de sus hijos, Melissa Klug aseguró que apeló la decisión judicial y que la sentencia será evaluada en una segunda instancia.

“Lo están asesorando mal. Yo soy la madre de sus hijos y llevamos una guerra judicial de 9 años”, declaró Melissa Klug.

Por otro lado, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que no tendría problemas en trabajar con Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, así como lo hizo con Darinka Ramírez.

Eso sí, aclaró que la única expareja de ‘Jefry’ con la que nunca trabajaría sería con Yahaira Plasencia.

Melissa Klug se quiebra al recordar que tendrá que pagar S/300 mil a Farfán. (Foto: Instagram)

Finalmente, Melissa Klug también habló sobre también su relación con su hija Samahara Lobatón, dejando en claro que ella ya es mayor de edad y toma sus propias decisiones.