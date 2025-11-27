Melissa Klug y Jesús Barco aparecerán por primera vez juntos en televisión para hablar abiertamente sobre los detalles de su relación tras el ampay que involucró al futbolista. La esperada entrevista se emitirá este sábado en el programa “Esta Noche”, conducido por la Chola Chabuca y transmitido por América Televisión.

Durante la grabación, la popular ‘Blanca de Chucuito’ llegó al set luciendo una figura renovada, producto de varios procedimientos estéticos realizados en las últimas semanas. Entre ellos, mencionó una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de sus costillas, con el objetivo de lograr una cintura similar a la de la cantante mexicana Thalía.

Melissa Klug explicó que estos cambios físicos forman parte de una etapa personal de transformación. “Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita; me siento feliz y renovada”, dijo.

Melissa Klug y Jesús Barco ofrecerán entrevista juntos en “Esta Noche”. (Foto: América Televisión)

La empresaria también se mostró conmovida durante la entrevista al enterarse de la presencia de Jesús Barco en el set. Según adelantó la producción, Melissa derramó algunas lágrimas mientras recordaba lo sucedido tras el ampay que protagonizó el futbolista, un episodio que aún afecta su relación.

Klug señaló que todavía no ha perdonado a Barco, pues considera que él se encontraba en un lugar en el que “no tenía que estar”. Sus declaraciones forman parte de la promoción oficial del programa, que promete revelar aspectos inéditos de su vínculo sentimental tras la polémica.

Por su parte, Jesús Barco apareció visiblemente nervioso, pero reconoció públicamente su responsabilidad en lo ocurrido. “Tomé una mala decisión”, afirmó el futbolista, quien aseguró estar arrepentido y dispuesto a enfrentar las consecuencias para mejorar la relación.