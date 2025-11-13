Melissa Klug y Jesús Barco fueron captados juntos, saliendo de un centro estético, pese a que hace algunas semanas anunciaron el fin de su relación. Las cámaras de “Amor y Fuego” presentaron imágenes del reencuentro.
Según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el futbolista esperaba a la ‘Blanca de Chucuito’ a su salida de un centro estético.
A su salida de dicho establecimiento, un reportero de “Amor y Fuego” se acercó a Melissa Klug para preguntarle cual era su actual relación con Jesús Barco, el padre de su última hija. La ‘chalaca’ evitó dar detalles.
“(¿Has regresado con Jesús Barco? ¿cómo va todo en la relación?) Estoy recién operada. (¿Están bien, otra vez son pareja?)”, fue la escueta conversación que tuvo Melissa Klug con la prensa.
Melissa Klug fue la primera en subir a la camioneta que conducía Jesús Barco, quien tampoco dio declaraciones, pero hizo un gesto que dio a entender que su relación está yendo por buen camino.
“(Jesús, ¿cómo va la relación?, ¿todo bien?, ¿ya te perdonó Melissa?, ¿estás haciendo méritos Jesús?”, preguntó el reportero al futbolista, quien no emitió palabras, pero levantó su pulgar, en señal de que todo está bien.
Cabe recordar que la relación de Melissa Klug y Jesús Barco llegó a su fin luego que el futbolista fuera captado con sus compañeros de equipo, en Huánuco, en una reunión con mujeres desconocidas.
