Melissa Klug y Jesús Barco protagonizaron una emotiva reconciliación durante una entrevista en el programa “Esta Noche” de la Chola Chabuca. El futbolista se disculpó con la ‘Blanca de Chucuito’ y sellaron su reencuentro con un emotivo beso.

En la entrevista con la Chola Chabuca, Melissa Klug aseguró que está trabajando en solucionar los problemas con el padre de su última hija, luego que se difundieran imágenes suyas en una fiesta con otras mujeres.

“No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco”, aseguró Klug.

Tras estas declaraciones, Jesús Barco fue invitado al set de “Esta Noche” para pedir disculpas por sus acciones. “Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor”, precisó.

Pese a la insistencia del conductor, Melissa aseguró que no ha perdonado por completo al futbolista y que está trabajando en solucionar las cosas. Sin embargo, tras perder un reto, la chalaca tuvo que darle un beso a Barco.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug se quiebra en el cumpleaños de Samahara y su fría actitud con Jesús Barco desata rumores

De esta manera, Melissa Klug y Jesús Barco marcaron su reconciliación luego de varias semanas de distanciamiento. Cabe resaltar que, si bien anunciaron su separación, ambos fueron captados juntos en más de una oportunidad posterior a su ruptura.