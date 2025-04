Melissa Klug fue la protagonista del último fin de semana al sentarse, por tercera vez, en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. La popular ‘Blanca de Chucuito’ respondió sin problemas 20 preguntas, pero hubo una que prefirió no contestar y sus acompañantes utilizaron el botón rojo, ya que involucraba a una de sus hijas.

Entre todas las preguntas que respondió Melissa Klug resaltaron nombres como Christian Cueva, Evelyn Vela e incluso su actual pareja, Jesús Barco. Sin embargo, hubo una pregunta que Melissa evitó responder, y fue la relacionada a su hija Samahara Lobatón.

Beto Ortiz preguntó: “¿Estás de acuerdo con la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres?” . En ese instante, los acompañantes de Melissa Klug utilizaron el botón rojo, evitando que Melissa responda a dicha interrogante.

Melissa Klug evitó responder una pregunta sobre Samahara Lobatón en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Como parte de la dinámica, Beto Ortiz señaló que no podría repreguntar sobre el tema, así que cambió su pregunta por: “¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas?”. Y la respuesta de Melissa fue un rotundo “sí”.

Melissa Klug se sentó por tercera vez en el sillón rojo de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

“Él me contaba muchísimas cosas del club donde él jugaba. No me consta, es lo que me contó… Todos esos futbolistas ya han recuperado su hogar, están bien, están con sus familias. Mencionarlos no viene al caso… Hay que hacer El valor de la verdad en Trujillo. Van a salir muchísimas damnificadas”, dijo.

Cabe señalar que Melissa Klug ha protagonizado diversos enfrentamientos con su hija Samahara Lobatón por sus pasadas relaciones, tanto con Youna, padre de su primera hija, y ahora con Bryan Torres, quien es un cantante que estuvo vinculado a Jefferson Farfán por su amistad, pero según el músico, ya no están en contacto.