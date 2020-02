Tras la polémica desatada por la ausencia de los hijos de Jefferson Farfán a su película biográfica del futbolista, Melissa Klug rompió su silencio y conversó con las cámaras de “Magaly TV, la firme” sobre todo lo sucedido y le envió un contundente mensaje a Yahaira Plasencia.

Como dijo hace unos días, Melissa Klug indicó que Yahaira Plasencia es libre de opinar de lo que desee, pero no de sus menores hijos.

“Ella se ha sentado en todos los programas a opinar. Que opine, que hable, pero no de mis hijos, son dos menores de edad. Que tenga un poquito de respeto hacia ellos [...] Que vaya a los canales, que hable de su relación, que muestre su canción y muestre su talento sin opinar de mis hijos, que son menores de edad”, manifestó.

La empresaria señaló que seguirá adelante con una notificación notarial por el tema de sus hijos, aunque agregó que esta no será dirigida a la salsera.

“Yo no voy a ir contra ella, que ella siga esperando sentada la carta notarial. Porque el acuerdo que yo tengo es con Jefferson. La carta notarial estará dirigida hacía él y él sabrá a quién callar y a las amiguitas que callar”, remarcó.

Melissa Klug| Yahaira Plasencia

Sobre la inasistencia de los hijos de Jefferson Farfán a la premier de “La Foquita: El 10 de la calle”, Melissa Klug indicó que con ella no “hubo coordinación alguna”. “Ellos (Farfán y sus hijos) han estado conversando toda la semana y no se les ha hecho mención. Mis hijos no tenían la ropa para ese momento porque es una gala”, dijo.

También comentó que la presencia de “la señorita” Yahaira Plasencia despertaría un “morbo” y que se hablaría de otros temas y no de la película.

“Si la señorita dice tener admiración y respeto por el padre de mis hijos, esta vez hubieran estado las personas que lo acompañaron durante todo este tiempo, no los que aparecieron luego”, manifestó a las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐤𝐥𝐮𝐠 2