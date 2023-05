Melissa Lobatón Klug, hija de Melissa Klug y Carlos Lobatón, fue bastante concisa al responder una de las interrogantes que le plantearon sus seguidores por redes sociales. Al ser consultada sobre la razón de dejar sus estudios universitarios, la influencer precisó que no considera vital el llevar una carrera universitaria para poder sobresalir en la vida.

Además, remarcó su postura al asegurar que no abandonó sus estudios, solamente se trasladó de una universidad a un instituto, ya que considera que un título universitario no es promesa de éxito.

“¿No piensas estudiar una carrera universitaria”, le preguntaron a la influecer. Melissa no se quedó callada y respondió: “Tener un título no debería de asociarse con la idea de ‘ser alguien en la vida’, tampoco te da derecho a pisotear a los demás. Bien dicen que hay genios sin estudios e idiotas con doctorado. Todos somos alguien en la vida y el título más valioso que puedes tener es ser buena persona, leal, ético, íntegro, honesto y eso no lo da la universidad, lo otorgan tus valores”.

En ese sentido, cuando un usuario le preguntó cuáles eran sus planes ahora que dejó de estudiar, a lo que notablemente molesta respondió: “¿Quién dijo que deje de estudiar? Mis planes siguen tal cual”, junto a un emoticón de un payaso.