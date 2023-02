El pasado fin de semana, Melissa Loza celebró su cumpleaños en Ica al lado de su pareja Juan Diego Álvarez, sus hijas y su yerno (enamorado de su hija mayor). En una entrevista brindada a América Espectáculos, ‘La Diosa’ afirmó que su verdadera edad es 40 años, además que aceptó estar incómoda con los medios que aseguraban que había cumplido 44.

No solo eso, a manera de prueba, la guerrera sacó su DNI y pidió que enfocaran su fecha de nacimiento, para así por fin poder darle fin a los rumores que siempre han estado presentes sobre su edad.

“Acá está y para que hagan un close up este es mi DNI de 1983, por favor. Acá está ¿La gente no sé qué le pasa? De repente, un admirador o admiradora que quiere alterar ahí algo que no es, pero acá está la verdad”, declaró Melissa con DNI en mano.

La influencer se animó a revelar que se encuentra en un momento muy feliz de su vida, puesto que siente que halló el equilibrio entre su vida personal, sentimental y laboral. Pues, como vemos en redes sociales, se luce muy contenta al lado de su pareja y sus hijas, quien están presentes en el día a día de la modelo.

MELISSA LOZA SE LUCIÓ JUNTO A SU PAREJA EN EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA

A través de su perfil de Instagram, la integrante de Esto es Guerra mostró instantáneas del cumpleaños número 3 de su pequeña Erika. La ‘guerrera histórica’ se dejó ver junto a su pareja, y su hija mayor Flavia.

“Dios te bendiga hija mía. ¡Feliz cumpleaños! Mi niña bonita…Te amo hija mía, mi Erikita. Gracias a Dios por ti, deseo que tengas muchas bendiciones envueltas en su gran amor”, fue el acaramelado mensaje que escribió para su pequeña hija.