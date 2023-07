Melissa Paredes se convirtió en tendencia en los últimos días, pero no por algo que haya hecho, sino porque todo el mundo quería saber su opinión sobre la presunta reconciliación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Al ser consultada, Paredes tuvo una peculiar reacción.

En conversación con América Espectáculos, Melissa Paredes marcó distancia de la polémica y señaló que su opinión no es importante en el tema. Sin embargo, dejo un claro mensaje al final de su declaración.

“Ese tema ya no voy a opinar, como si mi opinión importara. Nada que ver, prefiero no opinar del tema, yo estoy tranquila con mi amor, estamos felices y de ahí cada uno sabrá que hace con su pareja, en fin”, dijo Paredes, quien aseguró que viajará a Cancún con Anthony Aranda para celebrar su cumpleaños.

Por otro lado, Melissa Paredes también se refirió a la posibilidad de ampliar la familia junto a su actual pareja Anthony Aranda. Al respecto, dijo que si le gustaría, pero no ahora, sino en un futuro no tan lejano.

“De aquí a unos tres años, hombre tiene que ser. Aparte, como me dicen a veces te apuran para tener el hijo, pero ahora con lo de congelar los óvulos ya no hay apuro, podemos esperar y tomarnos nuestro tiempo”, declaró Paredes.

Por su parte, Anthony Aranda se mostró feliz porque Melissa Paredes haya ingresado a la serie “Al fondo hay sitio” y aseguró que, si su personaje tiene algún beso con ‘Joel’, no tendría problemas. “Su profesionalismo de ella me encanta, es una gran actriz y el personaje ya me conquistó”, dijo.