La actriz Melissa Paredes se sumó a la larga lista de artistas nacionales que aprovechó sus redes sociales para referirse al caso de George Floyd. La protagonista de “Ojitos hechiceros” condenó el hecho, pero recordó que en Perú es una práctica “muy común” la discriminación.

“Yo creo que la violencia no se erradica con violencia, es algo que pienso, que creo fielmente. Lo que sí me molesta muchísimo es lo que ha pasado, es indignante, lo apoyo totalmente, estoy en contra del racismo y no solo del racismo por color de piel, sino también al racismo homofóbico que existe mucho en este país porque si tú ves a dos personas del mismo sexo amándose, pues los odias ¿no? Porque a muchos les pasa eso”, comentó Melissa Paredes a través de una transmisión en vivo de Instagram.

La actriz de “Dos Hermanas” reveló que muchas veces han intentado ofenderla llamándola “chola”; sin embargo, esto no le afecta pues está “orgullosa” de serlo.

“También estoy en contra del ‘cholo’, ‘chola’, ‘serrano’, ‘serrana’, que eso es algo muy común aquí, a mí me lo han dicho mil veces, no me afecta porque soy chola y estoy orgullosa de eso, pero no todas las personas son como yo, hay personas que sí les afecta”, manifestó.

“(Les afecta) porque lo dicen de una manera despectiva y ahí el problema. Yo invito a todos a que cambiemos un poquito el chip, de sentirnos superior al resto, de menospreciar a alguien por su condición económica, por su condición social, por su color de piel, porque si es blanco, negro, cholo, gringo o lo que sea”, añadió la esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

Asimismo, Melissa Paredes aprovechó sus redes sociales para pedirle a los padres que le enseñen a sus hijos a ser tolerantes. “Nosotros los padres tenemos el deber de enseñarles a nuestros hijos a ser más tolerantes, a no discriminar a nadie”, dijo en su transmisión en vivo.

