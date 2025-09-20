Esta semana, la modelo peruana Melissa Paredes reveló que, por un momento, consideró retomar su relación con su expareja, el futbolista Rodrigo ‘El Gato’ Cuba, tras su polémica separación en 2021.

Por ello, en declaraciones para el podcast ‘La Linares’, conducido por la periodista Verónica Linares, Paredes comentó que, a pesar del escándalo mediático y el ‘ampay’ que la vinculó con el bailarín Anthony Aranda, evaluó la posibilidad de retomar su relación.

“Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio” , dijo Melissa.

Tras ello, la modelo que incursionó en la actuación, confesó que su deseo estaba influenciado por su propia historia familiar. “Como muchos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión”, comentó.

Para luego indicar que, a pesar de su anhelo, aceptó el destino de su romance. “Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya”, señaló.

Actualmente, Melissa está casada con Anthony Aranda, con quien fue acusada de haberle sido infiel a Rodrigo. Por su parte, el futbolista reformó su vida con Ale Venturo, con quien tiene otra hija.

En la misma entrevista, Paredes también aseguró que su divorcio no fue motivado por una infidelidad, sino por la intensa presión mediática que siguió al escándalo.

“Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos”, relató Paredes. Sin embargo, la presión mediática “terminó llevando al divorcio definitivo”.

Anthonny Aranda y Melissa Paredes contrajeron matrimonio en agosto de 2024 | Foto: Instagram (Captura)