Melissa Paredes llegó este 2023 más recargada que nunca y este lunes 9 de enero estrenó su nuevo programa ‘Préndete’. En el nuevo espacio que tiene en Panamericana TV, la ex reina de belleza criticó el look de Ethel Pozo en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

En su debut en panamericana, la ex participante de ‘El Gran Show’ señaló que el look que escogió la hija de Gisela Valcárcel le pareció muy exagerado y que fue muy recargado.

“Nuestra queridísima Ethel Pozo (...) Qué tal vestido, en dorados (...) Demasiado, demasiado todo, demasiado arete, demasiado pelo, demasiado vestido”, criticó Melissa Paredes.

Las declaraciones de la novia de Anthony Aranda fueron respaldadas por su compañero de conducción Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’.

“Hablemos de la parte del busto, se le ve demasiado apretado los senos con ese vestido. Ella no tiene un tamaño ni un cuerpo, creo, para lucir ese tipo de vestidos”, comentó.

Pero no solo dijo esto Melissa, ya que también aseguró que Ethel Pozo tiene la costumbre de exagerar sus looks y de usar ropa muy ajustada que no le favorece.

“Mira, yo no seré experta en moda, pero me parece que estaba muy ajustada, muy apretada, muy grande el vestido, muy grande el pelo, muy grande el arete. Creo que a veces, como dice Karla, menos es más”, aseguró.

“Yo creo que esta vez no le atinó. Ethel a veces se viste muy lindo, pero a veces también... creo que a veces peca de exagerar mucho, no le fue bien, muy ajustada la parte de arriba”, agregó.

Melissa Paredes aceptaría tener un programa con Ale Venturo

La también actriz tuvo su primer programa en Panamericana, donde comparte la conducción con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio y señalaron que llegaría un cuarto presentador.

Al no tener confirmado de quién se trataría, en el programa empezaron a especular nombres de sus posibles jales; sin embargo, Karla Tarazona se mostró un poco incómoda cuando le consultaron si tendría algún inconveniente en trabajar con alguno de sus ex y señaló que sí.

“Es como si yo te dijera: Melissa, mañana vienen Ale Venturo o Rodrigo Cuba a conducir”, se excusó Tarazona.

Ante la consulta, Melissa no dudó en responder y aseguran que no le incomodaría: “Normal, que vengan todos. Yo, normal, yo creo que trabajo es trabajo, para todos hay espacio”.