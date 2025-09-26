Melissa Paredes sorprendió a todos al volver a “América Hoy” para celebrar el sexto aniversario del programa. En su esperado regreso, la actriz y modelo evitó responder preguntas relacionadas a su polémica salida en 2021, cuando fue separada del magazine matutino por una presunta infidelidad a su entonces esposo Rodrigo Cuba.

Paredes fue contundente al responder a Ethel Pozo, quien intentó recordar el pasado y hablar sobre lo sucedido en el pasado y sobre las asperezas que tuvieron.

“Algo importante de tener a Melissa aquí efectivamente, porque luego van a decir: ‘Ay, qué hipócritas son que están con juntas’. No, la televisión también sirve para poder conversar, dialogar”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Modelo retornó a 'América hoy' ante la sorpresa de todos. (Foto: América Televisión)

“Mucho se habló desde que Melissa se fue, de por qué yo lloré, qué si no, también escuché algunas palabras de ella que no me gustaron. Pero, el tiempo pasa y se puede conversar, ¿verdad?”, agregó Pozo.

Ante esto, Melissa Paredes evitó ahondar en los comentarios de su excompañera: “Así es Ethel, pero hoy yo no he venido a hablar mucho del tema, hoy he venido a celebrar Ethel. (¿Vamos a celebrar?) Por supuesto”.

Lejos de seguir la conversación, Ethel Pozo entendió la intención de Paredes y cambió el tono de la conversación, preguntándole a su excompañera si aún ve el programa. “Claro, a veces por ahí, he visto también”, respondió Melissa.

Melissa Paredes regresó a “América Hoy” luego de cuatro años de su salida. (Foto: América Hoy)

Cabe señalar que el reencuentro de los conductores de “América Hoy” se produce cuatro años después de la polémica salida de Melissa Paredes, en medio de los rumores de una presunta infidelidad a Rodrigo Cuba, su esposo en aquel momento.