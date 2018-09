Luego de especulaciones en redes sociales, Melissa Paredes confirmó que se retiró los implantes de mamas que se puso por un tema estético en 2015.

Durante la inauguración de una tienda de venta de electrodomésticos, la protagonista de "Ojitos hechiceros" fue consultada por el cambio en su aspecto físico y explicó que su decisión fue personal y meditada.

"Es mi cuerpo y yo decido, recién voy dos semanas y media sin los implantes y todo va bien, porque la misma doctora que me los puso, me los ha retirado", manifestó la ex Miss Perú.

"Recuerdo que ella me decía que no me los ponga, pero yo soy terca. Sin embargo, siempre me he sentido una chica sexy, un implante no te cambia la actitud", agregó al respecto.

Asimismo, Melissa Paredes consideró que su trabajo como actriz, no requiere que luzca tan voluptuosa. "Todo tiene su tiempo. Además, para mi próximo proyecto en el cine quería lucir mejor", precisó.

Actualmente, la joven actriz se encuentra filmando una cinta con el colombiano Gregorio Pernía, quien llegó a Lima la semana pasada.

"Estoy muy ansiosa y agradecida porque me hayan escogido para actuar junto a él. El personaje que voy interpretar es muy divertido no puedo decir más, la convocatoria fue reciente, hace unos meses me hablaron del tema, no pensé que se iba dar", dijo sobre el proyecto que será del género comedia familiar.