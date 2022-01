En la reciente entrevista con “Mujeres al mando”, Melissa Paredes no dudó en desearle lo mejor a su exesposo y padre de su hija, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, en su futuro sentimental.

“Si Rodrigo se enamora nuevamente ¿Qué le dirías?”, preguntó la periodista Thais Casanlino a la actriz de “Ojitos hechiceros”.

Ante la consulta, la exfigura de América Televisión dijo: “Que sea feliz, todos en esta vida merecemos ser felices”.

Como se recuerda, el actual futbolista del club Sport Boys del Callao confirmó a través de sus redes sociales que inició una relación con Ale Venturo. Desde que comenzaron su historia de amor, el deportista invadió sus historiales de Instagram con románticas fotos y videos junto a la amiga de Natalie Vértiz.

Por otro lado, Melissa Paredes también habló públicamente del bailarín Anthony Aranda, de quien confesó estar completamente enamorada.

“Me salvó, de todas las formas que se puede salvar a alguien. Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías, ese momento fue realmente maravilloso, pero fue muy manchado por todo lo que se dijo y habló. Solo él y yo sabemos por qué te digo que fue tan bonito”, señaló.

Asimismo, la modelo explicó cómo se sintió el polémico ampay que protagonizó con ‘gatito activador’.

“Muy egocentrista, dolor no, cuando uno siente dolor es diferente, sí, yo tenía un amigo que lo perdí. Puedes creer que nosotros nos íbamos a esperar hasta diciembre para poder estar juntos porque en diciembre me iba a divorciar, ya estaba hablado. Nos íbamos a esperar, ahí no iban a decir que estaba casada”, sentenció.

