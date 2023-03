La modelo Melissa Paredes confirmó que no seguirá como conductora del programa “Préndete” de Panamericana Televisión tras no renovar su contrato. En la última edición del espacio que compartía con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio se pronunció al respecto y explicó la decisión.

En su mensaje, Melissa Paredes agradeció a todo el equipo de producción y a quienes la siguieron durante esta etapa de su carrera. Además, explicó que no renovaron su contrato, pese a que había interés de ambas partes por continuar.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, explicó Paredes.

“Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño, me han recibido con mucho cariño y con mucho amor. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que también escapan de las manos de la producción, que sí quería que me quede, pero son cosas que pasan, la televisión sigue, no se va a parar porque Melissa se va”, agregó.

Cabe señalar que el programa “Préndete” continuará su emisión en Panamericana TV con los conductores Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, quienes lamentaron la salida de su compañera luego de algunos meses de trabajo juntos.

Como se recuerda, en enero de este año se anunció que Melissa Paredes ingresaría a formar parte del nuevo programa “Préndete”. Esta oportunidad se dio luego de su salida de espacios como “América Hoy” y “Mujeres al mando”.

