Melissa Paredes declaró para el programa “Amor y Fuego” tras quedar en quinto lugar en la final de “El gran show”. En sus declaraciones, la actriz fue consultada por los comentarios que emitió Ethel Pozo sobre el bailarín Anthony Aranda, a quien no quiso ver en la pista de baile de Gisela Valcárcel.

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar? Sinceramente, me parece fuera de lugar y cada quien llevaba al refuerzo que deseaba llevar. Anthony (Aranda) es un bailarín profesional”, fue tajante comentario de Melissa para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“No sé por qué quiere seguir con el tema. No entiendo por qué no juzga de la misma manera a los hombres... pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista de su lado”, agregó.

Pese a que Ethel Pozo desaprueba que Aranda y Paredes tengan apariciones televisivas, la actriz recalcó que no tiene problemas de conducir con la hija de ‘La Señito’ “porque necesita trabaja”.

“Trabajo es trabajo y si me llaman, yo voy. A donde me llamen yo voy porque necesito trabajar, porque tengo una hija y porque tengo talento”, sentenció.

“Si me llaman a la actuación, voy y actúo. Si me llaman a conducir, voy y conduzco, y si me llaman para bailar también. ¡A lo que sea!”, añadió.