Melissa Paredes respondió a sus detractores que ponen en tela de juicio su capacidad para asumir el rol protagónico de "Ojitos Hechiceros", la nueva producción de América TV y Del Barrio que se estrena este 20 de febrero a las 9:30 p.m..

"Las críticas llegan y ni siquiera me han visto, pero hoy me van a poder ver y criticar con argumentos. Cuando decidí estudiar actuación nunca me imaginé que debutaría con un rol protagónico, sin embargo pasó, probablemente ni yo sé el verdadero talento que tengo. Es algo lindo lo que me está pasando", comenta Melissa Paredes en entrevista con El Comercio.

"Y si Michelle me eligió es porque le gustó mi trabajo, no entiendo por qué nos juzgan a los chicos del medio, no entiendo por qué tanto prejuicio", agrega.

Hace dos años, la ex reina de belleza inició estudios de actuación, según dijo, por iniciativa y recomendación de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba. Y así como su personaje, que aspira cumplir sus sueños de ser cantante profesionalmente, Melissa ansía convertirse en una destacada actriz ya dio el primer paso.

"Le estoy metiendo 'punche', me sigo preparando porque soy consciente que uno nunca tiene que dejar de crecer. Interpretar a Estrella en 'Ojitos Hechiceros' es maravilloso. Estoy encantada con el personaje y agradecida porque estoy rodeada de grandes actores de quienes aprendo cada día", enfatiza.

Para interpretar a Estrella, además de estudiar actuación, la artista de 27 años ha tenido que prepararse en canto.

"Hay una escena en la que Estrella canta con su hija en una actuación del colegio y lo hace en vivo. He tenido que prepararme para ello, no soy improvisada", manifiesta Melissa.

En los últimos días, la nueva figura de América TV ha recibido una serie de críticas a través de las redes sociales, y no solo por su incursión en actuación, también por sus rasgos físicos.

"No entiendo por qué los peruanos nos atacamos entre nosotros, me da pena, es un país extraño y lo que puedan decir no me hace daño, ya que estoy acostumbrada. Todos somos cholos y a mucha honra", subraya.