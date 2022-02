Melissa Paredes aseguró que Paula Manzanal le escribió para desmentir que Anthony Aranda le haya pedido que lo lleve a España, tras las polémicas declaraciones de Janet Barboza al respecto.

Recordemos que la popular ‘Rulitos’ aseguró que el bailarín tenía planeado escaparse al país europeo con una famosa del espectáculo un día antes que saliera su ‘ampay’ con la exmiss Perú.

Es por ello que la exconductora de “América Hoy” fue interrogada al respecto durante el avant premier de “Nos casamos: Sí, mi amor” por las cámaras del programa “Mujeres Al Mando” e hizo una impactante revelación.

“¡Qué gracioso! Yo he estado hoy (ayer miércoles) en la clínica y Paulita (Manzanal) me escribe a mi Instagram y me dice: ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo eso, yo no tengo nada que ver’”, contó.

“Yo le digo: ‘Paula no entiendo...Tranqui, yo fresh’, y me dice: ‘Es que yo no tengo nada que ver’. La verdad yo no tenía idea de lo que habían hablado y me manda las capturas”, agregó.

“Yo le digo: ‘Ay pero tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’ (...) Yo solo soy feliz, no entiendo por qué tanta cosa, ya no estoy allá (en ‘América Hoy’) ya deberían de soltarme”, finalizó.

Estas últimas palabras serían un mensaje para que sus excompañeras Janet Barboza y Ethel Pozo la dejen tranquila y no hablen más de ella ni de su flamante relación, pues ya no trabajan juntas.

Melissa Paredes sobre Paula Manzanal

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza y su indirecta a Magaly Medina por entrevista a Sheyla Rojas

Janet Barboza le lanzó una indirecta a Magaly Medina https://www.americatv.com.pe/