Melissa Paredes se refirió a los lamentables hechos ocurridos en las protestas del jueves 19 de enero en la capital. Durante la Toma de Lima, se produjo un incendio en los alrededores de la plaza San Martín, por lo que una unidad de bomberos se acercó a la escena para tratar de combatir las llamas. Desafortunadamente, muchos hombres de rojo denunciaron haber sido agredidos en el trayecto al lugar, además de que dificultaron su llegada a la zona del siniestro.

“Hacer un llamado a la gente, evitar este tipo de cosas. ¿Por qué atacar a los bomberos? Ustedes que con ayuda desinteresada dan ese apoyo incondicional a las personas sin importar su condición social, si es del norte o del sur. De lo que se trata aquí es comportarnos como personas civilizadas, personas empáticas, que apoyemos, pero eso de estar golpeando y maltratando, apedreando a los bomberos, es una falta de respeto. Sobre todo, porque se dijo que era una marcha de paz y que no terminaría como ya hemos visto en pantallas”, declaró Karla Tarazona.

Tras lo dicho por su compañera, Melissa Paredes resaltó el actuar de los bomberos en su labor ciudadana y solicitó a los manifestantes “tener un poco de empatía” para que los hombres de rojos puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones.

“Hemos dicho en este programa, sí, tu voz tiene que ser escuchada. Sí, puedes venir a Lima y hacer una protesta, estás en todo tu derecho, pero... la empatía entre peruanos implica que si ves un incendio, hay que dejar pasar a los bomberos, un poquito más de empatía a esos manifestantes”, aseveró la conductora de ‘Préndete’.

Melissa Paredes pasó momento incómodo en ‘Préndete’

La ex reina de belleza pasó un momento incómodo cuando su compañero de conducción, Kurt Villavicencio ‘Metiche’, la obligó a que leyera el mensaje que su exesposo le dedicó a Ale Venturo por su aniversario.

“¿Por qué quieres que yo lo lea?”, respondió Melissa Paredes.

“Ay hijita no te hagas, si antes leías los mensajes. ¿Por qué no lees ahora? No te hagas, no entiendo”, defendió Karla Tarazona a su compañero de ‘Préndete’.

Tras los constantes pedidos de sus compañeros, Melissa Paredes accedió a leer la dedicatoria y consultó: “Lo leo con voz de amor o cómo quieren que lo lea”.