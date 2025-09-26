Este viernes 26 de septiembre se vivió un episodio especial en “América Hoy”, y es que, en el marco de la celebración por sus seis años al aire, volvieron al programa diversos artistas que fueron parte de su historia, entre ellos, Melissa Paredes, quien protagonizó un peculiar reencuentro con sus excompañeros.

Melissa Paredes volvió a “América Hoy” con una gran sonrisa y sorprendiendo a todos sus excompañeros, en especial a Ethel Pozo, quien la recibió con un caluroso saludo y una peculiar sonrisa.

“Buenos días, compañeritos, ¿Cómo están?”, dijo Paredes al ingresar al set de televisión. Al primero en saludar fue a Edson Dávila, seguido de Janet Barboza.

Melissa Paredes regresó a “América Hoy” luego de cuatro años de su salida. (Foto: América Hoy)

Mientras Melissa Paredes daba sus palabras de bienvenida, Ethel Pozo comenzó a reírse y luego se acercó a la actriz. “Tú, ni qué decir, estás regia”, le comentó Melissa a la hija de Gisela Valcárcel.

“A mí me dijeron aniversario de ‘América hoy’ y yo dije de inmediato: ‘Vamos a celebrar’ (¿querías celebrar con nosotros?) Por supuesto, la vida se celebra”, agregó.

Cabe señalar que el reencuentro de los conductores de “América Hoy” se produce cuatro años después de la polémica salida de Melissa Paredes, en medio de los rumores de una presunta infidelidad a Rodrigo Cuba, su esposo en aquel momento.