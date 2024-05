Melissa Paredes usó su cuenta de Instagram para arremeter contra Magaly Medina, quien insinuó que la actriz estaría buscando canjes para los preparativos de su boda con Anthony Aranda. De acuerdo a la exesposa de Rodrigo Cuba, no le interesa que la periodista de espectáculos hable del tema.

“No me puedo quedar sin decir nada porque me acaba de llegar un video del programa de Magaly […] Yo sé que no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues no nos importa”, dijo Paredes.

Asimismo, Melissa instó a la esposa de Alfredo Zambrano a verificar la información y contar lo que realmente ocurrió durante su visita al mencionado establecimiento.

“Así como no te interesa, deberías al menos hacer tu trabajo bien, informarte y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible. Entramos y con la misma salimos”, agregó.

“Me parece muy desagradable de la señorita decir que he pedido canje, mi amor muestra las pruebas (...) A la señora Magaly que haga mejor su trabajo, que mande a sus reporteros, por último. Si no te interesa, no hables de mi boda”, finalizó.