Melissa Paredes se convirtió, nuevamente, en el centro de la atención mediática. Esta vez, la actriz decidió responder a los comentarios que la cuestionaban por regalarle un costoso teléfono celular a su hija durante Navidad.
Lejos de evitar la polémica, Paredes optó por responder a través de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó en claro su posición frente al uso de celulares en niños y defendió el obsequio de su hija.
A través de sus stories de Instagram, un seguidor le hizo la siguiente pregunta: “¿Cómo puedes lidiar con los comentarios sobre si tu bebé tiene o no celular?”.
“¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, que es lo mismo, solo que con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos”, respondió Paredes.
“Ya me acostumbré que a mi me rajen todo, les encanta meterse en mi vida. Y no todas las realidades son iguales, ustedes no compren celulares, siga dándoles sus tables y punto”, añadió en su storie.
Como se recuerda, durante la reciente Navidad, Melissa Paredes compartió un video que muestra la emoción de su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, al recibir un costoso teléfono del color que había señalado como su favorito.
Este obsequio generó una ola de comentarios divididos. Mientras algunos señalaban que era un regalo importante para la menor, otros cuestionaron si era realmente necesario darle un celular de alta gama a una menor.
