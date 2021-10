La actriz Melissa Paredes reapareció este viernes 29 de octubre en el programa “América Hoy” para rechazar la denuncia por abandono de hogar que impuso en su contra su expareja Rodrigo Cuba.

La conductora dijo entre lágrimas que ella se retiró del inmueble por mutuo acuerdo con el futbolista. Asimismo, reveló en vivo un audio que demostraría que el ‘Gato’ Cuba tenía conocimiento sobre su decisión de irse de la vivienda.

En el material se oye que Paredes le dice a Rodrigo que se iba a mudar y que se llevaría a su hija Mia; sin embargo, el deportista solo le pide saldar cuentas respecto al pago de los servicios básicos de su departamento.

La modelo arremetió contra su expareja por denunciarla pese a que tenían un acuerdo previo, y dijo que para él, los bienes materiales están por encima del bienestar de su hija.

“Yo voy a pelear por mi hija y no me voy a rendir”, señaló, para luego aclarar que el departamento donde vivían forma parte de la sociedad conyugal y que aún no se ha pagado en su totalidad.

La actriz, Melissa Paredes, contó su verdad en el programa que conduce junto a Janet Barboza y Ethel Pozo. “El momento que estoy pasando es duro y realmente no me lo esperé de esta manera”, fueron sus primeras palabras.