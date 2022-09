La modelo Melissa Paredes se convirtió en noticia durante el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander y es que, pese a que fue ella quien los presentó y ayudó en sus primeros meses de romance, no fue invitada a la boda que se celebró el sábado 10 de septiembre en una hacienda de Pachacamac.

En una reciente entrevista al diario Trome, Melissa Paredes aseguró que no está interesada en asistir a fiestas; sin embargo, le deseo lo mejor a Ethel Pozo y su esposo en su nueva etapa.

“No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación (que vive) cómo te imaginarás, pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás”, contó Paredes al citado medio.

Como se recuerda, fue Melissa Paredes quien presentó a Ethel Pozo con Julián Alexander, productor con el que trabajó en “Dos Hermanas”. Al anunciar su compromiso, Paredes fue señalada como la madrina de la boda; sin embargo, tras la polémica que envolvió a la modelo por su separación de Rodrigo Cuba, su amistad terminó.

En reiteradas ocasiones, la hija de Gisela Valcárcel dejó entrever que no invitaría a Melissa Paredes a su boda debido a que no estaba de acuerdo con la relación que mantiene con el bailarín Anthony Aranda.